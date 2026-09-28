La parrocchia di Sant'Antonio a Quartu si prepara a festeggiare San Francesco d'Assisi. Lo farà con un ricco programma di celebrazioni, esclusivamente religiose, che inizieranno giovedì 1 ottobre con il triduo di preparazione alla festa. Il programma che si ripeterà uguale anche venerdì prevede alle 18 la recita dalla corona francescana e alle 18,40 la preghiera dei Vespri. Seguirà alle 19 la messa e al termine il canto del responsorio. Sabato 3 ottobre si comincia alle 18 con la recita della corona francescana , alle 18,40 la Corona dei primi vespri e alle 19 la messa con al termine la memoria del transito del serafico Padre San Francesco. Il 4 ottobre è il giorno di San Francesco con le messe alle 8, alle 9,30 e alle 11. Si prosegue nel pomeriggio alle 17 con la recita della corona francescana, alle 17,40 la preghiera dei vespri e alle 18 la messa animata dalla corale parrocchiale seguita dalla processione. Il corteo percorrerà le vie Sant'Antonio, piazza IV Novembre

via Veneto, via Porcu, via San Francesco, via Fadda, via Monsignor Angioni , via Nigra per poi fare ritorno nel sagrato.

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