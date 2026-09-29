Sabato 3 ottobre, seconda giornata di “PasseG..Giare”, la collaudata iniziativa ideata dal Consorzio Due Giare, alla scoperta delle ricchezze del territorio all’insegna del turismo lento. Dopo il successo della prima giornata a Gonnoscodina, fra ambiente, cavalli e fregola, sabato 3 ottobre tappa a Usellus. I partecipanti, lungo un percorso di 8 chilometri di difficoltà medio-alta, adatto a camminatori abituali, visiteranno le bellezze del territorio, tra ponte romano, chiesa di Santa Lucia, Nuraghe di Santa Lucia e area naturalistica di Campu Massidda e S’Arroxiu. La passeggiata terminerà con una degustazione di un piatto tipico locale. Anche per l’edizione 2026, il Consorzio Turistico Due Giare si avvale per l’organizzazione del sostegno della Fondazione Parte Montis, di Sardegna Trail, dell’associazione “Senelacanas”, Regione e Sardegna Turismo. Per poter partecipare o richiedere informazioni sulla tappa di Usellus, gli interessati potranno contattare la Fondazione Parte Montis.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro giovedì; previsto con un costo di partecipazione che comprende colazione, degustazione, laboratorio e gadget.

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