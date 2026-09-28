Musica da camera a Sassari per la rassegna I mercoledì del Conservatorio curata dal "Canepa" di Sassari. Mercoledì 30 settembre alle 19, nella sala Sassu, sarà proposto il concerto del Trio Sheliak, formato da Emanuele Brilli al violino, Matilde Michelozzi al violoncello e Sergio Costa al pianoforte. Il trio ha vinto l'anno scorso il Premio Giangrandi-Eggmann 2025.

L’appuntamento rinnova un legame ormai consolidato tra il Conservatorio sassarese e il concorso cagliaritano dedicato alla musica da camera. Il Trio Sheliak proporrà un percorso attraverso tre importanti pagine del repertorio cameristico europeo. La serata si aprirà con la Trio sonata in do maggiore Wq 90 n. 3 di Carl Philipp Emanuel Bach, per proseguire con il Trio op. 1 n. 2 in sol maggiore di Ludwig van Beethoven e concludersi con il Trio n. 2 in fa maggiore op. 80 di Robert Schumann. L’ingresso al concerto è gratuito.

Fondato a Firenze nel 2019, il Trio Sheliak ha ottenuto in pochi anni numerosi riconoscimenti. Oltre al primo premio al Giangrandi-Eggmann 2025 – ex aequo con il Duo Inara –, nel suo curriculum figurano il Premio Alberto Burri 2023, il Premio Luigi Nono 2023, il Premio Filippo Nicosia 2022 e il premio Piero Farulli nell’ambito del prestigioso Premio Abbiati 2024. Nel 2025 la formazione è stata inoltre premiata al concorso Joseph Joachim.

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