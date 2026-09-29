Da stasera, a Casa Mascia dalle 18 alle 19, sarà possibile iscriversi ai corsi 2026-2027. L’attività didattica inizierà a fine ottobre con un’offerta ampia e variegata. Previsti corsi di informatica, inglese, storia e archeologia della Sardegna, lingua e poesia sarda, canto e ballo tradizionale. L’offerta didattica prevede inoltre lezioni di fisica, attività motoria, laboratori di decorazione di dolci e di cucito, conoscenza delle erbe spontanee e lezioni sul campo in occasione di gite culturali. Programmi e piani didattici sono gestiti autonomamente dall’Università della Terza di Barrali che, a differenza di altre sedi staccate, non dipende da altre realtà presenti in Sardegna. Istituita tre anni fa dall’ex sindaco di Barrali Gianfranco Baccoli e da un gruppo di volontari, l’università offre un servizio culturale e sociale agli anziani del paese. Lo scorso anno i corsi per la terza età sono stati frequentati da un’ottantina di anziani che hanno potuto arricchire le proprie conoscenze e fare nuove esperienze. Per informazioni sui corsi si possono chiamare i numeri 340805638 e 3470894921.

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