La Federazione Italiana Pallavolo nel 2026 compie 80 anni. Un traguardo importante che la Fipav festeggia attraverso un percorso di celebrazioni che si articolerà durante l’anno, legando simbolicamente l’Italia attraverso eventi e attività che ripercorreranno la storia della pallavolo italiana. Il Comitato Territoriale Centro Sardegna, con il patrocinio del Comune di Oristano, lo celebrerà con un evento in programma domenica 4 ottobre 2026 alle 100 all'Hospitalis Sancti Antoni. L’evento offrirà l’occasione per rivivere la storia del volley sul territorio e per conferire importanti riconoscimenti alla società US Ariete (società con più di 50 anni), a Gaetano Pitzolu (alla memoria), Ninni Careddu (alla memoria), Marzio Schintu, Sandro Floris e Carlo Spiga che hanno contribuito a diffondere e far crescere la pallavolo nelle province di Oristano e Nuoro. In qualità di testimonial dell’evento saranno presenti Matteo Nuvoli, Paola Nonne. Franco Cani e Marcello Marcella. Dopo la consegna dei riconoscimenti nazionali, il Comitato Territoriale Fipav Centro Sardegna premierà altri personaggi e/o società che hanno promosso la pallavolo nel Centro Sardegna. L'evento è organizzato dal Comitato Fipav Centro Sardegna in collaborazione con il Comune di Oristano, con il gruppo “Jurassic” di Oristano (ex giocatori e dirigenti della pallavolo), gli uffici scolastici Provinciali di Educazione Fisica di Nuoro e Oristano e altre personalità che hanno ricoperto importanti incarichi sportivi istituzionali. Presenterà l'evento Santina Raschiotti, ex pallavolista Oristanese.

“È un onore, per me e per il Comitato del Centro Sardegna, organizzare questo evento celebrativo per riconoscere a chi prima di noi ha contribuito a promuovere la pallavolo nel nostro territorio – sottolinea il presidente Mauro Marras - Riteniamo che per la Federazione sia un atto dovuto verso chi ha contribuito alla diffusione di questo sport nelle nostre comunità, in ambito societario, federale e scolastico. Avremo il piacere di consegnare la medaglia d’argento Fipav coniata dalla Zecca di Stato all’ex pallavolista Marzio Schintu, a Sandro Floris, imprimatur del movimento pallavolistico a Nuoro con Longino Rosas negli anni 60-70, a Carlo Spiga figura storica della pallavolo di Oristano, tecnico dagli anni sessanta, sino agli anni novanta che ha guidato intere generazioni di pallavolo. Onorare le figure di Ninni Careddu (storico Presidente del Comitato di Nuoro) e di Gaetano Pitzolu (ex Presidente del Comitato di Oristano) sarà per noi un momento importante per ringraziare chi nella vita si è speso per l’organizzazione federale del nostro territorio. La cerimonia di domenica 4 ottobre, sarà preceduta sabato alle 9 da un evento sportivo scolastico organizzato dall’ufficio di educazione fisica con l’Istituto Comprensivo 1-2 di Oristano in piazza Manno”.

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