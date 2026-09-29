Il borgo di Rebeccu, poco fuori Bonorva, ospita dal 1° al 4 ottobre il programma autunnale di Grazia Ritrovata, Progetto Speciale 2026 del Ministero della Cultura a cura della produzione 369gradi che intreccia i programmi di RebeccuArte, il Festival MusaMadre – Le Stagioni della Lettura del Comune di Bonorva, e la parte esperienziale che chiuderà il progetto con i rituali di Ognissanti e gli appuntamenti di Pro Sas Animas.

Saranno quattro giorni tra giornalismo, teatro, letteratura e musica, nel segno della parola e dell'incontro. Quattro giorni per leggere il presente, attraversare i confini, incontrare la poesia e il teatro, ascoltare la musica dentro un luogo millenario. il cui comune denominatore è la Grazia, nel centenario del Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda.

La giornata inaugurale- La mattina di giovedì alle 10 prende il via Colazione e Giornale, laboratorio di lettura critica dei quotidiani curato da Lettera22, con Giuliano Battiston ed Emanuele Giordana e altri ospiti. L'appuntamento prosegue anche venerdì 2 ottobre,.

Alle 18, al Teatro Botanico di Rebeccu, c'è Mi ritrovai. Azione corale sulla Tenebra e la Grazia, condotta da Marco Martinelli ed Ermanna Montanari del Teatro delle Albe. Il percorso prende le mosse da Dante e dalla sua esperienza di smarrimento nella selva oscura, lavorando sui primi due canti dell'Inferno e sul quinto canto del Purgatorio, quello di Pia dei Tolomei.

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