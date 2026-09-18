Un invito alla creatività collettiva e alla valorizzazione del territorio attraverso il recupero. A Sedilo muove i primi passi l’edizione 2026 di "Zenias de atonzu", con una serie di laboratori aperti a tutta la cittadinanza per la realizzazione dell'installazione simbolo della manifestazione. L’appuntamento è nei locali dell’ex scuola elementare, dove la comunità si ritroverà per trasformare vecchi tessuti in un'opera d'arte partecipata. A partire da oggi saranno quattro le giornate in programma ( 19, 21, 24 e 29 settembre), dalle 17 alle 19.30, durante le quali chiunque potrà contribuire al taglio, alla decorazione e all'assemblaggio delle lettere che comporranno l'allestimento. Non servono competenze specifiche, ma solo la voglia di mettersi in gioco e condividere un'esperienza di socialità. Ai partecipanti è chiesto di portare da casa stoffe e materiali di recupero declinati nei colori simbolo dell'evento: giallo, arancione, rosso corallo, fucsia e bordeaux. ​«Zenias de atonzu è un momento di forte identità per la nostra comunità — dichiara il sindaco Salvatore Pes — e attraverso questi laboratori vogliamo rimettere al centro le persone, le idee e il senso di appartenenza. Creare l'allestimento tutti insieme, partendo da materiali semplici e di recupero, dimostra quanto i piccoli gesti condivisi possano dare valore al nostro paese. Invito tutti, dai più giovani agli anziani, a partecipare per dare forma, con le proprie mani, a questa festa». Un'occasione di incontro che unisce sostenibilità, arte e spirito comunitario.

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