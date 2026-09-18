Un tuffo nel passato in un epoca di eleganza. Dopo il successo della prima edizione torna a Quartu l’iniziativa “Eleganza in scena, tra merletti e cilindri” organizzata dalla Pro loco. Un tuffo nell’atmosfera dell’epoca vittoriana, tra abiti raffinati, merletti, cilindri, curiosità e giochi d’altri tempi. L’appuntamento è per domenica dalle 16 alle 20 al parco Europa a Pitz’e Serra. Dopo l’arrivo e l’accoglienza dei partecipanti, si prosegue alle 17 con il Victoria Garden Games un momento dedicato ai giochi da giardino ispirati ai passatempi dell’Ottocento. Seguirà il torneo dei cucchiai, egg & spoon race, una divertente sfida di equilibrio: ogni partecipante dovrà percorrere il percorso tenendo un uovo appoggiato su un cucchiaio, cercando di arrivare al traguardo senza farlo cadere. Ogni concorrente per partecipare dovrà portare da casa un cucchiaio delle dimensioni di un cucchiaino da the, dessert. Alle 18,30 sarà la volta di A Walk Through Victorian times, un incontro tematico per immergersi nell’epoca vittoriana tra curiosità, usanze, eleganza e vita quotidiana. La Pro loco chiude così una lunga estate di iniziative cominciate con la festa dela birra e poi proseguite con le sagre del pesce e del maialetto nel litorale e con Notti in musica nell'ex caserma. E adesso di pensa al futuro con le iniziative di Natale e i tradizionali appuntamenti con il quartese dell'anno e poi il concorso della vetrina di Natale e i mercatini.

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