Sabato 7 marzo si terrà il terzo appuntamento del progetto Terra d'olio promosso dall'Amministrazione comunale di Sorso in collaborazione con Assolisa, Oleificio Uggias e Città dell'olio. La giornata sarà dedicata alla potatura dell’olivo con lezione teorica e dimostrazioni in campo, riservato ad adulti, addetti ai lavori, hobbisti. Tecnici esperti spiegheranno i differenti metodi di potatura più adatti alle esigenze delle piante e a quelle del produttore. La lezione teorica con dimostrazione in campo sulla potatura dell'olivo e vaso policonico.

L'appuntamento è in piazza Garibaldi a partire dalle 9 di sabato 7 marzo, mentre alle 9.30 l'attività si sposta verso l'uliveto. La giornata si concluderà con una degustazione di prodotti locali offerti ai partecipanti. La partecipazione è gratuita ma si richiede la prenotazione. Le iniziative, tutte gratuite per i partecipanti, riguardano l’intero settore olivicolo-oleario e si rivolgono a un target molto ampio, coinvolgendo sia gli addetti ai lavori sia i consumatori, adulti e famiglie con bambini.

«Terra d’Olio vuole valorizzare il comparto olivicolo locale puntando sull’importanza che questo riveste per il tessuto sociale, culturale ed economico del territorio, non solo di Sorso ma di tutta la Romangia - ha sottolineato l’assessore Federico Basciu - Sorso ha una tradizione agricola importante che spetta a noi tramandare alle prossime generazioni».

