Attraverso gli scritti e gli abiti di sua nonna Silvia Pazzola racconta uno spaccato della storia delle donne in Sardegna. L'esposizione "Storie Sottovoce" verrà inaugurata lunedì alle 10 nella Sala Duce del Palazzo Ducale a Sassari.

Silvia Pazzola da voce ad una donna che ha sognato una vita al di là dei ruoli sociali che ricopriva. Sogni trascritti in foglietti conservati con cura che l’artista ha cucito nella biancheria appartenuta anch’essa alla nonna, per farne un racconto intimo che, attraverso la sua arte, diventa storia collettiva. Sarà visitabile gratuitamente sino al 14 marzo, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 e di sabato dalle 10 alle 13.

La mostra è organizzata dalla cooperativa sociale Onlus “Porta Aperta” in collaborazione con il Comune di Sassari. L’iniziativa si inserisce all'interno delle attività di sensibilizzazione del servizio antiviolenza "Progetto Aurora" e di "Free.Da-Liberə dalla violenza", progetto finanziato dalla Fondazione con il Sud mediante bando per il contrasto della violenza di genere, II ed. – 2021.

