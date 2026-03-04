Il rock tradizionale, quello alternativo, e persino una mostra: questo weekend si fa triplice l'appuntamento serale al Cousinà Late Show di Cagliari, in corso Vittorio Emanuele 178. Si partirà alle 20:30 di giovedì 5 con i colori pop e le riflessioni interiori della mostra "Tutti i demoni escono a giocare" di Ambra Pinna, per proseguire l'indomani con i classici rock di The Shyboys e chiudere infine sabato, nel repertorio originale della band sardo-veneta Factory Kids.

Con la parte musicale organizzata ancora una volta in collaborazione con Bohemien Eventi, a calcare il palco dalle 22 di venerdì sarà quindi il trio guidato da Larry Einsebarth (basso e voce), in attività sin dal 1999 con un'energica selezione che ripercorre la storia del rock, e completato da Roberto Sanna (chitarra) e Pierpaolo Abis (batteria e voce).

Sempre alla stessa ora di sabato andranno invece in scena le sonorità indie dei Factory Kids, in movimento tra Regno Unito e California. Formati da Alberto Cibin (voce e chitarra), Davide Onida (chitarra), Giancarlo Coghe e Nicola Guiso (batteria), i quattro scelgono la lingua inglese per raccontare storie immaginarie e situazioni paradossali nei loro testi, accompagnati dalla carica e complicità che li ha fatti conoscere e apprezzare, potendo vantare anche la vittoria ad Arezzo Wave Sardegna due anni fa. Oltre ai precedenti lavori "Big One" (2019), "Factorized" (2021) e l'ultimo "Toy Factory" (2024), la band porterà al locale del capoluogo anche qualche anteprima dal nuovo disco in lavorazione.

© Riproduzione riservata