Mogorella, sabato 14 marzo ritorna "Sa Di de S'Innestu"Un’iniziativa aperta a tutti e che si svolgerà nelle campagne del paese
Con l’arrivo della primavera, la Pro loco di Mogorella organizza per sabato 14 marzo “Sa di de S’Innestu”. Un’iniziativa aperta a tutti e che si svolgerà nelle campagne del paese. Un evento tradizionale a Mogorella, che si svolge ormai da anni e nel quale gli anziani che conoscono l'arte dell'innesto la insegnano ai più giovani, tramandando così l’uso alle generazioni future.
Il programma prevede al mattino l’incontro in piazza Trieste, dove verranno poi formate le “squadre” di innestatori. A fine mattinata sarà possibile anche partecipare al pranzo collettivo che, come al solito si svolge nella “Casa del Cacciatore”, nel cuore del Grighine. Per partecipare ci si potrà iscrivere entro lunedì 9 marzo.