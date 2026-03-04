Venerdì 6 marzo, alle 11, in quel di Paulilatino sarà inaugurato, dopo anni di vicissitudini, il Museo civico archeologico “Il culto dell’acqua e del fuoco” ospitato a Palazzo Atzori, dove sino a questo momento (ad eccezione degli ultimi mesi dove le porte erano chiuse per dar corso ai lavori) era operativo solo il museo etnografico.

Un passo importantissimo per la storia del paese del Guilcier, caldeggiato da tempo dalle Amministrazioni comunali che si sono succedute nel corso degli anni. Tante le risorse impiegate nei decenni, ora in ultimo quelle finanziate dalla Regione con la programmazione territoriale di “Vivi Bargui” che ha visto insieme le Unioni di Guilcier e Barigadu.

«Aprire la sezione archeologica del museo è stato il sogno di tutte le Amministrazioni. Finalmente potranno essere esposti, a Paulilatino, la navicella e i bronzetti nuragici custoditi nel museo di Oristano e con essi tutti i reperti che stavano a Cagliari e che da una ventina d’anni avevamo noi in attesa di poterli esporre.

Questa è sicuramente una dele inaugurazioni più importanti del nostro paese per la nostra storia e per l’immenso patrimonio archeologico e ambientale di Paulilatino», afferma il sindaco Domenico Gallus. Il suo vice, Serafino Oppo aggiunge: «Negli anni Settanta era stato acquistato il Palazzo Atzori proprio per allestire il museo archeologico e ora finalmente i reperti potranno essere esposti».

