Una giornata di informazione, visite e screening per prevenire le malattie renali. A promuoverla, giovedì 12 marzo, è l’Unità operativa di Emodialisi della Asl 5 di Oristano, in occasione della ventesima edizione della Giornata mondiale del rene.

Il Centro Dialisi dell’ospedale San Martino aprirà le sue porte dalle 10 alle 13 e dalla 15 alle 17 per effettuare colloqui, consulenze personalizzate e screening gratuiti, che prevedono in particolare la misurazione della pressione arteriosa e l’esame delle urine (per cui sarà importante che gli interessati portino con sé un campione di urine).

Nel caso in cui vengano rilevate eventuali anomalie, si verrà invitati a ripresentarsi per ulteriori approfondimenti diagnostici. La struttura di Emodialisi della Asl 5 di Oristano – che oltre al Centro Dialisi di Oristano, conta anche quelli di Ghilarza e Bosa – segue ambulatorialmente circa 1.000 pazienti, mentre sono oltre 70 sotto quelli sottoposti al trattamento dialitico.

«Sensibilizzare la popolazione alla prevenzione è fondamentale – spiega la direttrice dell’Unità operativa di Emodialisi Patrizia Vatieri - perché le malattie renali sono silenti e non presentano dei sintomi specifici: spesso vengono diagnosticate in fase avanzata, quando la funzionalità renale è già compromessa ed è necessario intervenire con i trattamenti sostitutivi, come la dialisi o il trapianto».

Un appello ad aderire all’iniziativa arriva dalla direttrice generale della Asl 5 Grazia Cattina: «Come dimostrano i dati epidemiologici, le malattie renali colpiscono una fetta importante della popolazione, ma si manifestano tardivamente. L’iniziativa promossa dalla struttura di Emodialisi in occasione della Giornata del rene rappresenta, in questo senso, un’occasione davvero preziosa per preservare la propria salute: per questo invitiamo la popolazione a partecipare».

© Riproduzione riservata