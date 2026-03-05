Il menù è ricco: zippole, ravioli fritti ripieni di crema e fatti fritti. Dolci che ancora una volta saranno i protagonisti di Frituras, appuntamento enogastronomico e culturale che si svolgerà a Nurachi in piazza Chiesa il 15 marzo. Il gusto e la tradizione percorreranno le antiche vie del paese del Sinis e la piazza ospiterà la Pro Loco, impegnata in questa festa ricca di specialità che sarà impreziosita dalla Vernaccia locale.

Ma spazio anche alla storia del paese. Il programma sarà infatti ricco e avrà inizio fin dalla mattina di domenica 15 marzo. A partire dalle nove sarà possibile partecipare all’escursione naturalistica alla scoperta dell’Oasi Faunistica di Pischeredda e dello stagno di Cabras.

La visita guidata sarà curata dalla cooperativa Alea. Dalle 10 alle 12 si potrà prenotare anche la visita guidata per le vie del centro storico: si visiteranno la Casa Museo Peppetto Pau e la Chiesa di San Giovanni Battista, e si farà un salto indietro di duecento anni con l’ingresso alle due storiche cantine in ladrini del paese, presso la Cantina Sardu e la Cantina Caddeo. Sarà compresa anche una degustazione di prodotti tipici locali e Vernaccia.

Tra le 11:30 e le 13:00 chi lo vorrà potrà partecipare all’Aperitivo in Cantina. Ma ci sarà spazio anche agli amanti della cucina. Dalle 10 alle 12, presso piazza Chiesa, ci sarà lo Show Cooking gratuito con la preparazione dei dolci tipici del Carnevale. Il pranzo si potrà gustare con lo Street Food Nurachese.

Il pomeriggio si arricchirà con le fritture preparate dalla Pro Loco con le ricette più antiche. Alle 16:30 si accenderà il palco di Frituras con Fantasias de Ballos. Frituras è un evento realizzato dalla Pro Loco di Nurachi, dal Comune e dal Centro Commerciale Naturale con il supporto della Regione.

