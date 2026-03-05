Un appuntamento, a Masullas, per rivivere, a distanza di qualche mese, emozioni che hanno coinvolto tutta la comunità. Sabato 7 marzo, infatti, nell’aula consiliare ci sarà la proiezione speciale di “Alkapeca”, la performance dello scorso 1 novembre sul Monte Arci, realizzata da Gianni Maroccolo e Antonio Aiazzi, musicisti storici dei Litfiba, insieme a Telmo Pievani, filosofo evoluzionista di fama internazionale.

Una composizione intensa di musica e parole, ispirata al territorio, che mette al centro la storia geologica e identitaria del Parte Montis e ambisce a proseguire con una risonanza nazionale. «Tanti – commenta il sindaco Ennio Vacca - non hanno avuto la possibilità di prendere parte in diretta alla performance e, dunque, si è reso necessario fare una replica a disposizione di tutti.

Un’esperienza che ha permesso al Comune di Masullas di farsi conoscere; un progetto che rientra, dunque, all’interno delle iniziative messe in campo per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale». L’appuntamento è aperto a tutti, a partire dalle 18.30.

