Prosegue la stagione teatrale al Teatro Comunale “Andrea Parodi” di Porto Torres, con lo spettacolo “Cartacantastorie”, in programma domenica 8 marzo alle ore 18. Un racconto poetico e coinvolgente che intreccia narrazione, musica e immagini proiettate sul grande schermo, accompagnando il pubblico in un viaggio tra fantasia e memoria.

Al centro della storia, una bambina che ama disegnare e che, attraverso i suoi disegni, dà vita a un mondo immaginario capace di trasformarsi e sorprendere. Lo show “Cartacantastorie” attraversa alcune delle canzoni più note di Angelo Branduardi, Sergio Endrigo (con Vinicius de Moraes e Gianni Rodari), arrangiate per l’occasione dal maestro Mario Mariani, in un dialogo continuo tra parola, musica e immagini.

Lo spettacolo conferma il teatro come luogo privilegiato di incontro e condivisione, capace di comunicare attraverso il linguaggio del corpo, della parola e delle nuove tecnologie, mantenendo viva la tradizione del racconto che unisce generazioni diverse. L’iniziativa, inserita nell’ambito “Teatro per Famiglie”, è a cura dell’associazione “La Camera Chiara” con Daniela Cossiga. Lo spettacolo, prodotto da “La Botte e il Cilindro”, è scritto e diretto da Sante Maurizi.

