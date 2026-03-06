L’Università della Terza Età di Tempio Pausania continua a rappresentare un importante punto di riferimento culturale e sociale per la città e il territorio. L’associazione si propone infatti l’arricchimento culturale soprattutto delle persone appartenenti alla terza età, favorendone la socializzazione attraverso la formazione permanente, la promozione della cultura e dell’arte e la conoscenza della storia e delle peculiarità del territorio. Un impegno che negli anni ha permesso a tanti soci di vivere momenti di apprendimento, confronto e condivisione, contribuendo a mantenere vivo il legame con la cultura e con la comunità.

Anche per il mese di marzo l’UTE di Tempio presenta un calendario particolarmente ricco di appuntamenti, che spaziano dalla storia alla letteratura, dall’archeologia all’arte, senza dimenticare momenti dedicati alla conoscenza diretta del territorio.

Il programma si è aperto martedì 3 marzo scorso, con l’intervento del dottor Nicola Vasa su “L’oratorio scomparso di Donna Vittoria Riccio. Un’incredibile scoperta”, seguito giovedì 5 marzo dalla conferenza della professoressa Neria De Giovanni dedicata al Nobel Grazia Deledda e agli aspetti più originali della sua opera. Il prossimo appuntamento è in programma martedì 10 marzo alle 16.30 con il professor Alessandro Soddu che parlerà di “Gonario di Torres. Un re sardo del XII secolo”. Si proseguirà giovedì 12 marzo, sempre alle 16.30, con la dottoressa Giovanna Fundoni che, in collaborazione con l’associazione “Sardegna verso l’Unesco”, terrà l’interessante conferenza dal titolo “I nuragici navigavano?”.

Gli incontri successivi saranno invece dedicati a Garibaldi: Martedì 17 marzo il dottor Aldo Brigaglia proporrà una riflessione su “La vita di Garibaldi”, mentre giovedì 19 marzo approfondirà un aspetto meno noto della figura dell’eroe dei due mondi con l’incontro “Garibaldi agricoltore”.

Sabato 21 marzo è invece prevista una lezione itinerante con partenza alle ore 8.00: la guida nazionale specializzata Donatella Muso accompagnerà i partecipanti alla scoperta di Bosa, capitale della Planargia medievale. Gli incontri riprenderanno martedì 24 marzo con il dottor Giorgio Murru e la conferenza “Dove vanno i Giganti?”, in collaborazione con l’associazione “Sardegna verso l’Unesco”. Giovedì 26 marzo la professoressa Anna Bianco parlerà invece de “L’iconografia della Pasqua”. A chiudere il calendario del mese, martedì 31 marzo, sarà il professor Michele Tamponi con un intervento dedicato a Giovanni Maria Dettori.

