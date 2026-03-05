In occasione della “Giornata Internazionale della Donna” di domenica 8 marzo, saranno diverse le iniziative previste nei comuni del Parte Montis. Nello specifico, proprio nella giornata di domenica, il GeoMuseo Monte Arci “Stefano Incani” di Masullas e il Museo Multimediale “Casa del Pane” di Pompu applicheranno la tariffa ridotta a tutte le visitatrici (4 euro il biglietto singolo, 6 euro quello cumulativo).

A Gonnostramatza, invece, la Biblioteca comunale “Mons. Pinna” propone un doppio appuntamento dedicato al tema. A partire da lunedì 9, e fino al 16 marzo, negli spazi della struttura verrà allestita una mostra bibliografica “Store di Donne”. Lunedì 9 marzo, invece, sono in programma letture e riflessioni dedicate al tema, a partire dalle 16. La partecipazione è aperta a tutti.

