La chiesa dello Spirito Santo a Porto Torres apre le porte all’evento “Trame di voci”, l’appuntamento in programma sabato 7 marzo alle 19, per un concerto di polifonia che vedrà protagonisti i Cantori della Resurrezione, diretto da Fabio Fresi, e il Coro Bachis Sulis di Aritzo, diretto da Michele Turnu.

Il concerto rientra nel progetto “Coros Juntos” dell’associazione Fersaco, che promuove i differenti territori con l’obiettivo di creare sinergia tra le formazioni corali. I Cantori della Resurrezione nascono a Porto Torres nel 1986 per iniziativa del maestro Antonio Sanna (1932-2016), una delle figure più importanti del recente panorama corale italiano. Organizzano con cadenza annuale la “Rassegna internazionale Musica, Maestro!" nata nel 2012 per festeggiare gli ottant’anni del fondatore don Sanna.

Dal gennaio 2017 il coro è diretto dal maestro Fabio Fresi, compositore e cantore dello stesso complesso vocale sin dalla sua fondazione. Sono stati ospiti di festival ed enti concertistici di grande prestigio quali: Autunno Musicale di Como, Festival dei due Mondi di Spoleto, Festival di musica antica della Fondazione G. Pierluigi da Palestrina, Rassegna internazionale “Virgo Lauretana”, Ater Forum di Ferrara, Festival dei cori di Capodistria (Slovenia), Praga Festival (Repubblica Ceca), Rassegna “Voces de Pasión” di Valladolid (Spagna).

