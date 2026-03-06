La polizia locale di Sassari scende in campo per la giornata internazionale della Donna. Domenica 8 marzo, gli agenti saranno presenti con uno stand nella galleria commerciale Tanit, dalle 9 alle 19, per sensibilizzare sui temi del rispetto, in questo caso con un focus verso il genere femminile.

La Locale incontrerà i cittadini e distribuirà materiale informativo per contrastare la violenza contro le donne donando un segnalibro sul tema, con i contatti per chiedere aiuto e supporto. Sarà, inoltre, presente un albero di mimosa sui cui rami sarà possibile lasciare messaggi anonimi sulle donne e sul rispetto.

Sarà poi possibile assistere su un monitor ai video prodotti negli anni dal Comando di via Carlo Felice contro la violenza di genere, ma anche anche sui fenomeni del revenge porn, bullismo e cyberbullismo. Argomenti già affrontati dagli agenti nelle scuole secondarie di secondo grado, instaurando così un dialogo con le nuove generazioni.

