Rendere omaggio alla donna, per mano di due grandi interpreti della classica: questo sabato 7 la stagione concertistica de La Mousiké Téchne si arricchisce del tradizionale appuntamento per la Giornata della Donna, con il concerto per viola e pianoforte "Donna, essere sognatore", di Chiara Foletto e Angela Oliviero. L'appuntamento è alle 18, in via dei Genovesi 114 al Palazzo Siotto del capoluogo.

Nella riscoperta di alcune delle più importanti compositrici della storia della musica, il duo tutto al femminile di Foletto (viola) e Oliviero (pianoforte) si esibisce in un concerto a loro dedicato, realizzato in collaborazione con l'associazione cagliaritana Sinergia Femminile.

Foletto, diplomatasi in violino al Conservatorio di Venezia (con Renato Zanettovic) e poi in viola al Mascagni di Livorno (con Carlo Chiarappa e Stafan Gheorghiu), si è poi perfezionata alla Scuola di Fiesole e ancora all'Accademia senese, sotto Henryk Szeryng. Dal 1985 stabilmente nell'Orchestra regionale della Toscana, ha anche fondato il Quartetto Aphrodite nel 1996, dove resta fino al 2011 come primo violino, anno in cui diventa violista del Quartetto Foné, collaborando infine come prima viola nella Camerata strumentale di Prato e nella ProMusica di Pistoia.

Oliviero è invece maturata al Conservatorio di Napoli, seguendo la disciplina scolastica di Vincenzo Vitale e poi diplomandosi sotto la guida di Aldo Tramma. I suoi studi sono poi proseguiti all'Accademia Internazionale biellese, seguendo la scuola di alto perfezionamento del pianista Aldo Ciccolini, arrivando da lì a esibirsi in numerosi festival, tra cui l'Internazionale Pianistico RAI-Thalberg, la Settimana Internazionale della Musica da Camera all'Olimpico di Venezia, Amici della Musica di Palermo, il Brahms di Berna e tanti altri ancora. Ha inoltre collaborato con musicisti del calibro di Anna Tifu, Michel Lethiec, Luca Ranieri, Pietro Borgonovo e Massimo Polidori, svolgendo oggi l'attività di docente di pianoforte al Conservatorio di Cagliari.

© Riproduzione riservata