Bono, la giornalista Daniela Palumbo in tour con LìberosL’autrice si confronterà con gli studenti di Bono e Cordongianus, in occasione dei festival di letteratura sportiva "Mens Sana" e di letteratura giornalistica "Liquida"
Con Daniela Palumbo, che sarà ospite del festival Èntula, cominciano anche le anteprime 2026 dei festival di letteratura sportiva "Mens Sana” e di letteratura giornalistica “Liquida”, organizzati rispettivamente dai Comuni di Bono e Codrongianos con Liberos.
Il primo incontro si terrà giovedi 12 marzo nel Cineteatro Rex alle 10. L’autrice si confronterà con alunni e alunne di Bono su tutti e cinque i libri. L’autrice porta nell’Isola i libri “Le valigie di Auschwitz”, “Émeline nel villaggio dei Giusti” (editi da Il battello a vapore), “A un passo da un mondo perfetto” (Rizzoli), “Fino a quanto la mia stella brillerà” e “Donna di pace” (scritti entrambi con Liliana Segre e editi da Piemme).
Le opere offrono ai lettori spunti di riflessione sulla Shoah e, in vista di questi incontri, sono state fornite a studenti e studentesse di Bono e Codrongianos, in occasione del Giorno della memoria lo scorso 27 gennaio.
Venerdì 13 marzo Palumbo sarà a Codrongianos. Scrittrice e giornalista, Daniela Palumbo è nata a Roma nel 1965 e vive a Milano dove lavora per il mensile «Scarp de’ tennis». Per i suoi libri ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra i quali ricordiamo i premi Campiello Junior, Il Battello a Vapore, Minerva, Giovanni Arpino, Gigante delle Langhe, Terre del Magnifico, Laura Orvieto, Atrapallibres (in Catalogna).