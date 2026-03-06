La frase che si legge è chiara: "L'8 marzo è ogni giorno". Poste Italiane celebra anche quest’anno la Giornata Internazionale della donna con una cartolina filatelica. Un'occasione speciale per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, regalando la colorata cartolina a una persona cara o spedendo un messaggio a un destinatario.

Il prodotto filatelico è disponibile nell’ufficio postale con sportello filatelico di Oristano Centro, in via

Mariano IV, oltre che negli Spazio Filatelia del territorio.

«Poste Italiane - si legge in una nota - è un’azienda con una presenza femminile molto alta nella sua forza lavoro e la sua grande attenzione verso la parità di genere ha portato a registrare numerosi uffici “rosa” anche in provincia di Oristano, in particolare nei ruoli di responsabilità».

