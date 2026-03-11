Il consiglio direttivo del Parco nazionale dell’Asinara è convocato per la prima volta nell’aula consiliare del palazzo comunale di Porto Torres, per discutere 13 argomenti all’ordine del giorno. La seduta, riunita dal presidente Gianluca Mureddu, lunedì 16 marzo alle ore 11, vedrà la partecipazione del sindaco Massimo Mulas e dei colleghi di Sassari, Castelsardo e Stintino: Giuseppe Mascia, Maria Lucia Tirotto e Rita Vallebella. Oltre agli altri commissari Ilaria Faedda e Gianni Tilocca.

Uno degli argomenti di rilievo è l’accordo quadro tra il Parco dell'Asinara e il Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi dell’Università di Torino, il Protocollo d’Intesa con la Fondazione Worldrise Ets, il congresso Europarc sul turismo sostenibile e l’accordo con il Parco regionale di Porto Conte per la valorizzazione dei musei della memoria carceraria. Al centro delle decisioni del direttivo anche l’accordo quadro con il Comune di Alghero per lo sviluppo e la realizzazioni di azioni, attività, iniziative e progetti strategici condivisi.

Tra i temi da trattare anche l’individuazione della rosa dei tre nominativi da sottoporre al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il conferimento dell’incarico del direttore del Parco Asinara e dell’area marina protetta, il Festival della biodiversità del Parco Nord Milano e l’aggiornamento dei Regolamenti del Parco nazionale.

