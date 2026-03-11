Un incontro pubblico in vista del referendum del 22 e 23 marzo. Il comitato “Vota No per difendere la Costituzione” organizza per venerdì 13 marzo alle 17 un appuntamento dal titolo “La Costituzione non si tocca”, nella sala convegni del Centro servizi S’Ulivariu. Interverranno Efisio De Muru, segretario provinciale del Pd di Cagliari, Mauro Grandesso, già presidente del Tribunale di Cagliari, l’avvocato e docente universitario Antonio Avino, Loredana Mascia del Pd Trexenta, Chiara Pili dei Giovani Democratici e Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale della Sardegna.

Il dibattito sarà moderato da Efisia Mascia e Carlo Carta, entrambi del Pd Trexenta. L’incontro è aperto alla cittadinanza e vuole favorire una discussione pubblica sul tema della Costituzione e sulle diverse posizioni in vista della consultazione referendaria. L’iniziativa rappresenta un’occasione di confronto e approfondimento sui temi al centro del referendum.

Nelle ultime settimane in Trexenta si sono svolti diversi incontri pubblici promossi da comitati e forze politiche per illustrare ai cittadini le ragioni sia del “Sì” sia del “No”, tra cui un convegno-dibattito recente nel teatro comunale di Senorbì.

