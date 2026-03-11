Le ragioni del Sì e del No a confronto domani alle 18.30 nella sala convegni della Comunità “La Collina” di Serdiana diretta da don Ettore Cannavera. Un’occasione importante di discussione e approfondimento sui temi principali della riforma della Giustizia approvata dal Parlamento sulla quale gli elettori si esprimeranno nella consultazione referendaria del 22 e 23 marzo prossimi.

All’incontro parteciperanno relatori qualificati come l’ex Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Cagliari Anna Cau, l’ex presidente della sezione civile del Tribunale di Cagliari Maria Mura, gli avvocati Franco Villa presidente della Camera Penale di Cagliari e Valeria Cau membro della Camera Penale. Modererà il dibattito la giornalista Elena laudante.

