"La legalità appartiene al tuo sorriso" è stato il tema portante della tre giorni del festival della legalità "Conta e Cammina", giunto alla XI edizione, ideato e organizzato dal Centro Servizi Culturali. Tre giorni intensi, che hanno visto la partecipazione di centinaia di persone e di oltre 200 studenti delle scuole medie di Macomer, Oristano e Cabras. Tra gli argomenti affrontati, "la Legalità appartiene al tuo sorriso", col caso di Giulio Regeni ("Tutto il male del Mondo") e di Rosario Livatino "Rosario va in pensione". "Entrambi- è stato detto- avevano un'idea del mondo". In videochiamata gli spettatori hanno potuto ascoltare i genitori di Giulio Reggeni, il padre Claudio, la mamma Paola Deffendi e l'avvocata Alessandra Ballerini. Il pubblico ha assistito al dialogo tra il magistrato Gianni Caria e Lorenza Piras, sul tema "Rosario va in pensione", legato alla vicenda che ha visto protagonista Rosario Livatino, giovane magistrato ucciso dalla mafia nel 1990. Curato da Alessandro Corrias, comandante della polizia locale di Macomer, il tema "Fuori dal giro" si è trasformato in un confronto con gli studenti, sui casi dello spaccio della droga, dentro e fuori la scuola e le dipendenze. Curata da Roberta Balestrucci, c'è stato il "Revolutionary Road", su come saremo domani, con storie e memorie da conservare. Argomenti che, ancora una volta hanno richiamato il pubblico delle grandi occasioni, con la partecipazione massiccia delle scuole, in particolare i ragazzi delle medie di Macomer, Oristano e Cabras

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