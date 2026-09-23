Sinnai festeggia oggi San Pio da Pietralcina. L'appuntamento è alle 18 nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara con l'adorazione Eucaristica e i Vespri. Alle 19 la celebrazione della Messa solenne, officiata dal parroco padre Gabriele Biccai, cui seguirà la processione in Piazza chiesa. Domani invece inizierà la festa in onore dei Santi Cosma e Damiano con una messa serale in parrocchia e la processione che porterà i due Santi nella loro chiesetta, oggi alla periferia di Sinnai, un tempo in aperta in campagna. La festa durerà cinque giorni, sino a lunedì prossimo.

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