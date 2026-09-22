Dopo il successo del debutto con L’ultimo concerto romantico, secondo titolo al Teatro Astra di Sassari per la rassegna “Occhio Orecchio Cuore”, realizzata dalla compagnia La Botte e il Cilindro. Mercoledì 23 settembre alle 20.30 arriva sul palco (Studi su) Salomè, produzione La Botte e il Cilindro / Dumas, con la regia di Pier Paolo Conconi.

Il lavoro prende le mosse dalla Salomè di Oscar Wilde per recuperarne la forza trasgressiva alla luce della contemporaneità. La rassegna nasce sotto l’egida della Botte e il Cilindro, storica compagnia che ha sede all’Astra, e dalla volontà di creare un raccordo tra realtà, artisti e percorsi che negli anni hanno operato e intrecciato le proprie esperienze anche con questo teatro.

All’interno del progetto anche la collaborazione tra La Botte e il Cilindro e Teatro Sassari, altra storica compagnia cittadina: le due realtà culturali gestiscono insieme il Cine Teatro Astra e stanno contribuendo a costruire attorno allo spazio un nucleo operativo e di progettazione capace di aprirsi e dialogare con altre realtà della scena sassarese. Spina dorsale del progetto: Il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università di Sassari (DUMAS) (in scena domani) , l’associazione TI-DE spazio di ricerca teatrale, che nasce nel 2021 come costola autonoma de "La Botte e il Cilindro", partner del progetto anche l’associazione La luna del pomeriggio nata nel 2020 che si occupa di produzione teatrale con attenzione al sociale, prendendo in prestito della letteratura classica e contemporanea

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