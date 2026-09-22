In occasione delle “Giornate Europee del Patrimonio 2026”, dedicate al tema “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”, il Museo dell’Ossidiana “Carlo Lugliè” di Pau propone un’iniziativa speciale. Domenica 27 settembre, infatti, si potrà partecipare ad una visita multisensoriale, intitolata "Oltre le parole. L'ossidiana attraverso i sensi", ideata per conoscere l’ossidiana attraverso modalità di fruizione complementari e inclusive. Si potranno approfondire le caratteristiche della pietra nera attraverso un’esperienza in cui la dimensione sensoriale si affiancherà al racconto e, fino a sostituirlo, andando "oltre le parole" e lasciando spazio alla percezione diretta. Il programma della giornata prevede, alle 16.30, la visita sensoriale al Museo dell’Ossidiana, mentre alle 18 ci si sposterà per la visita guidata all’area archeologica di “Sennixeddu – Parco dell’Ossidiana”. Per l’occasione, all’intera iniziativa sarà applicata una tariffa ridotta(12 euro in totale, 6 euro per ciascuna visita). I posti sono limitati e per questo motivo è richiesta la prenotazione. Per partecipare, ci si può prenotare telefonicamente (numero 0783 939134 o 335 1744772) o via e-mail (indirizzo info@museossidiana.it).

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