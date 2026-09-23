Raffreddamento dell’atmosfera con temperature massime in leggera diminuzione, piogge e temporali.

La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo di codice giallo per rischio idrogeologico che questo pomeriggio riguarda mezza Sardegna.

Dalle 12 alle 18 possibili piogge e temporali nella zona meridionale e centro-occidentale dell’Isola. Entrando nello specifico, il maltempo colpirà la zona di Cagliari, il Sulcis, il Medio Campidano, l’Oristanese e l’entroterra del Nuorese. Escluse la zona orientale e quella settentrionale dell’Isola.

Un’instabilità che dovrebbe durare anche nella giornata di giovedì, mentre nel fine settimana, a partire dal Centro-Nord, si assisterà al riconsolidamento dell'Anticiclone delle Azzorre, che ripristinerà condizioni di tempo stabile e soleggiato.

L’allerta coinvolge anche Cagliari, dove la Protezione Civile del Comune ha individuato le vie del territorio di Pirri dove non parcheggiare. Queste le vie: Balilla, dalla piazza Italia sino alla via Dandolo e traverse; Italia; Dolianova; Sinnai; Settimo; Mara; Donori; Santorre Di Santarosa; Confalonieri; Ampere e l'area di sosta sicura nella zona della Piscina comunale di Terramaini in via Pisano. L'Amministrazione ribadisce l'invito rivolto a cittadine e cittadini alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune di Cagliari.

(Unioneonline)

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