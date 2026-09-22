La Flai Cgil organizza a Porto Torres un seminario interamente dedicato ai pescatori e ai lavoratori della pesca, delle marinerie Turritane, di Stintino, Castelsardo e Alghero, in programma sabato 26 settembre, dalle 10 alle 13.30, presso la saFilippo Canu. E se il lavoro in mare è uno dei mestieri più duri, logoranti e rischiosi «spesso però, le malattie professionali causate da molti anni di fatiche sul peschereccio non vengono rese note a chi può dare una mano al lavoratore del settore e i diritti previdenziali e contrattuali rimangono un labirinto difficile da decifrare se non ben rappresentati ai lavoratori stessi», sottolinea Giuseppe Di Carlo, Segretario Generale della Flai Cgil Nord Sardegna. «Per questo abbiamo voluto creare un momento di incontro concreto, pensato prima di tutto come un servizio di supporto per la marineria locale. Questo appuntamento è stato pensato e fortemente voluto per dare risposte concrete e tutele reali ai nostri pescatori», aggiunge Roberto Cassaro, delegato Flaei Cgil Nord Sardegna per i settori Pesca e Acquacultura. Si parlerà di salute, del riconoscimento delle malattie causate da un lavoro usurante e di come i fondi sanitari e pensionistici della bilateralità possano proteggere i lavoratori e le loro famiglie nei momenti di difficoltà. L’obiettivo è offrire ai lavoratori un’occasione concreta per portare direttamente le proprie problematiche, porre domande sulla propria situazione personale e individuare, insieme alla Flai Cgil e al Patronato Inca, i percorsi di tutela e di approfondimento necessari. L’evento nasce quindi per dare spazio e voce ai lavoratori del comparto pesca, affinché possano essere ascoltati rispetto alle necessità e alle difficoltà reali che affrontano quotidianamente. Proprio per offrire un aiuto immediato sarà presente la direttrice provinciale del Patronato Inca, Donatella Piana, che, insieme al sindacato sarà a disposizione per tutta la durata dell’evento. I pescatori potranno presentare le proprie domande, chiedere chiarimenti sulle normative e sul Ccnl di settore, approfondire aspetti legati alla propria posizione previdenziale e segnalare problematiche relative alla salute e al riconoscimento delle malattie professionali. Dove necessario, sarà inoltre possibile concordare successivi approfondimenti e consulenze individuali. Dopo gli interventi dei relatori, la parola passerà interamente ai lavoratori, con un dibattito aperto a testimonianze, domande e richieste di chiarimento. I lavori si concluderanno alle ore 13.30. Saranno presenti per i saluti istituzionali Massimo Mulas per il sindaco di Porto Torres, Simona Fois, presidente del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari. Seguiranno gli interventi a supporto dei lavoratori della pesca di Antonio Pucillo, Capodipartimento Pesca Flai Cgil nazionale, Donatello Barone, rappresentante dei Fondi Sanitari e Pensionistici di Settore; Donatella Piana – Direttrice Provinciale Inca Sassari; Valentina Marci – segretaria regionale Flai Cgil Sardegna; Giuseppe Di Carlo – segretario generale Flai Nord Sardegna. I lavori dell’evento saranno coordinati da Roberto Cassaro, Delegato sindacale per i settori Pesca e Acquacultura.

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