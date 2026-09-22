Sassari, il saluto ai Dimonios e il conferimento della medaglia d'argentoAppuntamento venerdì 25 settembre in piazza d’Italia
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Cerimonia di saluto alla Brigata Sassari questo venerdì 25 settembre in piazza d'Italia a Sassari. I "Dimonios" sono reduci dalla missione Unifil di 5 mesi in Libano, la Forza delle Nazioni Unite schierata nel sud del Paese, al confine con lo Stato d'Israele. L'evento, che inizierà dalle 10, alla presenza delle autorità cittadine, regionali e nazionali, vedrà come momento solenne il conferimento della medaglia d’argento al valore dell’Esercito alla bandiera di guerra del Reggimento logistico “Sassari”, per l’operato svolto in Libano durante il mandato della Brigata “Sassari” 2024-2025, nell’ambito della missione Unifil.