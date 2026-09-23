Al via l'organizzazione, a Maracalagonis, della quinta edizione del "Memorial Gregorio Piga, correre per un sogno" di corsa su strada che si correrà il prossimo unidici ottobre alle 10. L'iniziativa come sempre è proposta dalla ASD Atletica Maracalagonis ed è riservata a tutte le categoria, dalla passeggiata ludico-motoria , alla marcia, categorie giovanili, e alla gara agonistica fra le vie del centro abitato. Un appuntamento attesissimo che è stato sempre capace di attirare l'attenzione degli atleti tra i più forti del momento in Sardegna.

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