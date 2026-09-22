L’obiettivo è qiello di unire la passione per le automobili storiche alla valorizzazione del territorio e delle tradizioni di Cabras. Domenica 27 settembre ultimo appuntamento del ricco cartellone dell'estate cabrarese con un nuovo evento targato Pro loco di Cabras. Si tratta della prima edizione di “Motori d’epoca in Laguna”, un evento che porterà nel cuore della cittadinaun affascinante raduno dedicato alle auto e alle moto d’epoca. Una giornata pensata per gli appassionati di motori e per tutta la comunità. Le iscrizioni al raduno saranno aperte dalle 8 alle 10.45 in piazza Stagno. Alle 11 prenderà il via la sfilata delle vetture, per le vie cel centro abitato di Cabras e lungo le strade del Sinis, offrendo al pubblico l'occasione di ammirare da vicino automobili che rappresentano un importante patrimonio della storia automobilistica. Nel corso della sfilata, alle 12 è previsto un aperitivo presso l’azienda agricola, Sa Marigosa, prima del ritorno a Cabras per

il pranzo in programma alle 13 in piazza Stagno, ai piedi della laguna. Il pranzo proporrà alcuni sapori simbolo del territorio, con malloreddus alla bottarga e muggine arrosto, in un ideale incontro tra la cultura dei motori e quella gastronomica cabrarese. L’iniziativa è dedicata al ricordo di Pietro Lavra, Giancarlo Musiu e Paolo Scintu, concittadini venuti a mancare ma il cui ricordo è ancora impresso nel cuore di quanti li hanno conosciuti e apprezzati. «Con Motori d’epoca in Laguna vogliamo regalare a Cabras una giornata di festa capace di parlare a generazioni diverse - spiega il presidente della Pro loco, Evaristo Sforza - Le auto storiche sono memoria, passione e cultura, e vederle sfilare nel nostro paese sarà un modo speciale per vivere insieme il territorio e condividere una giornata all’insegna dell’amicizia e della convivialità. Infine ma non ultimo, un sincero ringraziamento agli sponsor che col loro contributo hanno consentito la realizzazione dell’evento. Una partecipazione importante perché da la misura della fiducia che la Pro loco ha

saputo conquistare nei suoi primi mesi di vita. Invitiamo cittadini, appassionati e visitatori a partecipare numerosi all’evento e a vivere insieme a noi, una giornata tra motori e gastronomia».

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