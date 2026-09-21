l’avviso
21 settembre 2026 alle 22:02
Sinnai, arrivano i contributi per la frequenza del Centri estiviDomande entro il 2 ottobre
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Al Comune di Sinnai sono stati definiti gli importi spettanti ai beneficiari dei contributi economici/voucher per la frequenza dei centri estivi 2026. Possibile consultare per ciascuna domanda ammessa, l’importo massimo del contributo riconosciuto.Per ottenere la liquidazione del contributo, il genitore che ha presentato la domanda deve trasmettere entro il 2 ottobre 2026 una comunicazione all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it
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