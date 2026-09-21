Martedì 22 settembre alle ore 18.30, si terrà a Bonorva, presso l’Auditorium Anna Maria Monti, la presentazione degli scavi e delle ricerche di Punta Ferulosu. L'evento rappresenta un'importante occasione per condividere con la cittadinanza e gli appassionati i risultati delle campagne di scavo condotte in questi anni sul sito. È dal 2019, infatti, che l’Università di Edimburgo, guidata dall’archeologo Guillaume Robin, svolge attività di scavo in concessione, in accordo con la Soprintendenza di Sassari, presso l’importante insediamento pre-protostorico. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Bonorva, Massimo D’Agostino, interverranno Monica Stochino della Soprintendente Sabap di Sassari e Nuoro e l’assessore Laura di Settimio. L’introduzione è affidata a Pina Corraine (Soprintendenza ABAP Sassari e Nuoro), mentre Guillaume Robin, professore dell’Università di Edimburgo illustrerà gli scavi dell’insediamento pre-protostorico di Punta Ferulosu. Un viaggio nel passato per conoscere beni culturali ed architettonici presenti nel territorio comunale, con i quali si intende informare il pubblico, con opportuna tempistica e dati reali, sulle numerose attività in atto. È prevista la presentazione dei risultati delle ricerche dell’Università di Edimburgo a Punta Ferulosu.

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