Come era stato annunciato già lo scorso luglio, Sciampitta, il festival internazionale del folklore organizzato dal gruppo Città di Quartu, chiude sabato a Quartu con una coda autunnale. L'appuntamento è alle 19 nella casa museo Sa dom'e Farra, in via Porcu, con la presentazione del libro “Sette Fanciulle, un Carro e Mille Storie – Dentro la magia di San Giovanni a Quartu Sant’Elena” di Margherita Puddu, Gianni Orrù, Mariano Staffa e Alddo Cinus. Interverranno le autorità comunali e Gianfranco Meloni, Orlando Mascia, Eliseo Mascia e Peppino Patteri che condivideranno in musica i ricordi legati alla tradizione. A presentare ci sarà Margherita Puddu. sarà l'occasione per ripercorrere l'antica tradzione della festa di San Giovanni Battista che pare risalga addirittura a un rito pagano dei fenici. Con il suggestivo corteo storico con la tracca a forma di vela su cui siedono le sette traccheras che cantano i goccius dedicati a San Giovanni nel percorso dal centro fino alla chiesetta di Sant'Andrea.

Durante la serata sarà presentata la mostra fotografica "Sciampitta attraverso l'obiettivo di Antonio Concas", una raccolta di immagini che documentano Sciampitta valorizzandone l'identità e la ricchezza culturale.Chiuso il capitolo Sciampitta, Sa dom’e Farra, già dalla prossima settimana, si prepara ad accogliere la rassegna Si Ghetat custu bandu delle associazioni in rete Città di Quarto, Su Idanu e Su Scrignu de Campidanu con Nodas, femminas e Boxis campidanesas, con i laboratori di ballo sardo, sartoriale e di poesia improvvisata.

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