La Biblioteca Universitaria di Sassari, Istituto del Ministero della Cultura, partecipa sabato 26 settembre, alle Giornate Europee del Patrimonio (GEP), la grande manifestazione culturale promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata in Italia dal MiIC. Il tema scelto per il 2026, “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”, pone al centro il valore del patrimonio culturale e la responsabilità di conservarlo, conoscerlo e renderlo accessibile alle comunità.

La giornata, che si apre alle 9.30, prevede la possibilità di visitare gratuitamente il Complesso Monumentale dell’Ex Ospedale Civile, in piazza Fiume, che oggi ospita la Biblioteca. Questi gli orari: dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.

In programma anche due appuntamenti “live”, dedicati all’arte dell’oratoria e alla musica. La mattina alle 11 è previsto l’incontro con l’autore Bernardo De Muro che curerà un approfondimento da titolo “La Parola nel Racconto, nella Poesia, nel Romanzo, nel Teatro, nell’Elogio, nella Favola e Fiaba, nei Monologhi, nella Saggistica”, accompagnato dalla musica della flautista Sara Beccu.

La sera sarà invece dedicata alla musica: alle 18.30 è in programma il concerto dell’Accademia Hermans & Ensemble Dolci Accenti “Dolce Amoroso Focho”, nell’ambito della rassegna musicale “Il filo rosso”, a cura della Polifonica Santa Cecilia. Saliranno sul palco Daniele Cernuto (Viola da gamba), Fabio Ceccarelli (Traversiere), Fabio Ciofini (Clavicembalo) e Calogero Sportato (Arciliuto e Chitarra Barocca).

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