Sfilate e danza: "L'arte del Marchese" anima il centro di Porto Torres
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Luci sul Palazzo del Marchese, lo storico edificio ottocentesco, nella centralissima Porto Torres, che si veste a festa in occasione della seconda edizione de “L’arte del Marchese”, una iniziativa che anima il cuore della città tra danza, abiti e gioielli di pregio. Il Palazzo, oggi sede istituzionale, aprirà le porte al pubblico per mostrare le sue bellezze. La manifestazione, prevista per giovedì 16 luglio dalle 19, è organizzata dal Centro Commerciale Naturale Botteghe Turritane con il patrocinio del Comune di Porto Torres e la collaborazione di Confcommercio Nord Sardegna e sarà dedicata alla valorizzazione delle eccellenze artistiche, artigianali e commerciali del territorio attraverso sfilate di moda, creazioni originali di gioielli, accessori, occhiali e calzature. In programma anche l'esibizione della ballerina Giorgia Magliona, della scuola Ges Latin Dance del maestro Stefano Nonna e l'intrattenimento musicale con Overtones e Christian DJX. La serata sarà presentata dallo scrittore e commerciante Marco Pireddu. Per l'occasione la facciata del palazzo sarà illuminata di blu e i visitatori potranno ammirare al suo interno la splendida opera della xilografia "OttoMani" che raffigura la Passio del Martire Gavino e donata alla comunità dal Laboratorio Xilografico Dettori, oltre alla mostra "Grazia incisa. Segni e parole oltre il tempo e la storia" che omaggia la figura di Grazia Deledda nel centenario della vittoria del premio Nobel e la scultura "Amargura" di Cinzia Porcheddu, dedicata alle madri di Gaza e a tutte le donne vittime delle guerre. All’interno dell’edificio anche il lampadario originale degli anni Sessanta in bronzo e cristalli in ricordo di Gianni Andolfi, donato dalla famiglia Andolfi in memoria dello scomparso dirigente sportivo e imprenditore.