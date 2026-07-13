A La nuit des étoiles, anche Ballando con le stelle: al galà internazionale di danza classica, in scena, il 18 luglio, all'arena teatrale Molo Brin di Olbia, dieci star provenienti dai più prestigiosi teatri del mondo e un special guest. Sul palcoscenico vista mare, la terza edizione della manifestazione organizzata da Stage One Studios, direzione artistica Mavi Careddu, l'étoile dell'Opéra di Parigi, Eleonora Abbagnato, e il collega, Paul Marque, i primi ballerini del teatro alla Scala di Milano, Camilla Cerulli e Alessandro Paoloni, e danzatori dei teatri di Monaco e Montreal. Madrina della serata, la ballerina Anbeta Toromani, l'arena olbiese diventa pop con il maestro vincitore della ventesima edizione di Ballando con le stelle, Nikita Perotti, che si esibisce con Eleonora Abbagnato in un passo a due su una coreografia di Roland Petit. Poi, la prima ballerina dell'Opera danza con il collega Paul Marque in L'Envol, il bacio volante più famoso al mondo, e con il danzatore Curreli in un omaggio a Vittorio Puccini. Tra le coreografie, anche Romeo e Giulietta firmato Lavrovsky, il Talismano di Marius Petipa e Rapsody Rachmaninoff di Ashton.

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