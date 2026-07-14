Arazzi isilesi in Valle d'Aosta
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La tessitura tradizionale isilese sarà ancora una volta protagonista al di là del mare. Ad agosto infatti alcuni preziosi arazzi saranno esposti all’iniziativa “Valsardaigne, intrecci di trame e sapori fra Sardegna e Valle d'Aosta”. I pezzi che voleranno in alta Italia appartengono alla collezione del Museo MARATE per un nuovo gemellaggio culturale. Pertanto il comune consolida il proprio ruolo di custode e promotore dell'arte tessile millenaria della Sardegna creando così un vero e proprio ponte identitario, artigianale ed enogastronomico tra le due regioni. La delegazione del Comune di Isili sarà guidata dalle Assessore Ilse Atzori e Monica Contini."Questo evento rappresenta un'ulteriore e straordinaria forma di valorizzazione della nostra tradizione tessile" si legge nel comunicato dell’amministrazione comunale “portare i nostri arazzi storici in Valle d'Aosta significa non solo onorare la memoria delle nostre maestre tessitrici e l'immenso patrimonio custodito dal Museo MARATE, ma anche dare vita a un nuovo gemellaggio culturale. L'artigianato artistico di Isili sa dialogare con territori distanti, unendo le comunità sotto il segno della bellezza, della storia e dell'identità".