A Villaurbana un intero paese sarà in festa per Santa Margherita. A partire da venerdì 17 e fino a lunedì 20, sono infatti in programma le celebrazioni, organizzate dal comitato che riunisce le leve del ’76, ’86 e ’96, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Parrocchia e delle associazioni locali. Il via venerdì 17, alle 19, con il Triduo di Santa Margherita. Alle 21, nella Casa del Pane, la proiezione di “Villaurbana in bianco e nero”, curata dalla Consulta “Fili d’Argento”. Sabato, alle 17, nella piazza del Comune “Happy Island: acqua party per bambini e ragazzi”. Alle 22, nell’area dell’ex mattatoio, serata “Punk&Rock Live”. Domenica 19, alle 18, la Santa messa e a seguire la processione per le vie del paese, accompagnata dai costumi tradizionali di Villaurbana, Busachi, Irgoli, Samugheo, Cagliari, Ovodda e Nuoro, i cavalieri locali e di Fonni, Busachi, Samugheo, Atzara e Paulilatino, e le confraternite. Il canto finale vedrà la partecipazione del coro “Bachis Sulis” di Aritzo. Alle 22, la “Rassegna Folk”, in collaborazione con il minifolk e l’associazione culturale “Biddobrana”. Si esibiranno i gruppi di Villaurbana, Busachi, Irgoli, Samugheo, Cagliari, Ovodda, Nuoro e Aritzo. Lunedì, alle 10, la processione, accompagnata da Elia Zucca all’organetto, Paolo Raga alla fisarmonica e Luca Loria alle launeddas. A seguire la Messa e “Su ballu in pratz’e cresia”. Alle 22, chiusura con il live show “Voglio tornare negli anni ‘90” e “After Party” con Dj Dario Sarais.

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