L'appuntamento è per mercoledì alle 20,30 quando il sagrato della chiesa di Sant'Elena a Quartu si trasformerà in un grande spazio per le famiglie. L'iniziativa si chiama Aperi Family, che grazie alla concessione del parroco della basilica don Alfredo Fadda consentirà di trasformare l'area in un luogo aperto all'incontro e alla socializzazione. Aperi Family vuole essere infatti molto più di un semplice aperitivo: rappresenta un’occasione per vivere la città, riscoprire il valore degli spazi pubblici e creare relazioni autentiche tra famiglie, associazioni e realtà del territorio. Un appuntamento che intende mostrare come la collaborazione tra imprese, istituzioni e mondo associativo possa dare vita a progetti capaci di rendere la comunità sempre più accogliente, inclusiva e partecipata. L'inziatva rientra rientra tra le attività finanziate nell'ambito del Bando Sviluppo Locale della Fondazione di Sardegna, con l'obiettivo di generare sviluppo, coesione sociale e valorizzazione del territorio rurale. Organizzato dall'Enoteca Wineria Sant'Elena, usufruisce del contributo del Distretto Rurale Sant’Isidoro ‘Mario Fadda’, che sostiene l’iniziativa nell’ambito delle attività dedicate alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali, e della Ferrini Basket, che riconosce nello sport un importante strumento educativo e sociale anche al di fuori delle attività sportive.Carlo Secci, Presidente del Distretto Rurale Sant’Isidoro ‘Mario Fadda’, sottolinea come “il Distretto sia da sempre in prima linea nella promozione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni agricole locali, delle filiere rurali e delle eccellenze del territorio. Un impegno che si concretizza attraverso numerosi progetti ed eventi realizzati nei Comuni aderenti, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra comunità, produttori e consumatori e di promuovere una maggiore consapevolezza sul valore economico, culturale e sociale dell’agricoltura”. Durante la serata spazio anche all'animazione per i bambini.

Giorgia Daga

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