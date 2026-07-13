Si svolgerà a Solanas da giovedì a domenica la "Festa Sarda", aperta alle tradizioni, ai sapori e alla cultura dell'Isola.

L'appuntamento è nella Piazza Madonna della Fiducia con un evento all'insegna della convivialità, tra gastronomia tipica, musica e spettacoli folkloristici.

I visitatori potranno degustare il tradizionale maialetto arrosto e numerose altre specialità della cucina sarda, accompagnate da birre e prodotti del territorio, mentre sul palco si alterneranno esibizioni musicali, gruppi folk e momenti dedicati alle tradizioni popolari.

L'iniziativa rappresenta un'occasione per valorizzare il patrimonio culturale ed enogastronomico della Sardegna e per trascorrere piacevoli serate in uno dei luoghi più suggestivi del litorale di Sinnai.

L'evento, a ingresso gratuito, è organizzato da SardegnaEventiAps con la collaborazione della Pro Loco e il patrocinio del Comune di Sinnai.

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