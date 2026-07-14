La nuova piazza della Torre si prepara ai suoi primi passi. quelli dei balli della tradizione sarda, protagonisti giovedì 16 luglio del debutto degli eventi sul lungomare riqualificato di Torregrande. Dopo l’esordio in piazza Eleonora, la rassegna estiva promossa dall’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Oristano approda nella borgata marina, dove musica e danze popolari inaugureranno il nuovo spazio restituito alla città.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con la Pro loco, vedrà ancora una volta protagonista Vanni Masala. «Dopo il positivo riscontro del primo appuntamento in città, siamo felici di portare i balli sardi a Torre Grande – sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna –. La nuova piazza della Torre e il lungomare riqualificato rappresentano oggi uno degli spazi più belli e rappresentativi della nostra marina. Vogliamo che questi luoghi siano vissuti e frequentati da cittadini e visitatori attraverso eventi che valorizzano le nostre tradizioni e rafforzano il senso di comunità».

«Quella di giovedì sarà una serata davvero speciale – aggiunge l’assessore alla Cultura e al Turismo Simone Prevete –. Torre Grande sta rinascendo, e volevamo che questa rinascita fosse celebrata nel modo più autentico possibile: con la musica e i balli della nostra tradizione. Portarli sulla nuova piazza della Torre significa lasciare che quella magia antica abiti gli spazi nuovi».

La rassegna proseguirà a Torre Grande il 30 luglio, il 6 e il 20 agosto, con altri appuntamenti dedicati alla cultura e alle tradizioni popolari della Sardegna.

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