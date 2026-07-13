Sono stati aperti, a Morgongiori, i termini per le iscrizioni al corso di inglese gratuito per adulti. Il corso, livello base, è organizzato dal Comune, in collaborazione con il CPIA n. 4 di Oristano. Nello specifico, il corso si terrà a partire dal mese di settembre, nella sede di Morgongiori, e durerà 30 ore.

La frequenza sarà di 1 o 2 volte la settimana, in base alla disponibilità dei corsisti, e si concluderà a dicembre. Per poter essere avviata, l’attività dovrà avere un minimo di 20 partecipanti. La scadenza per la presentazione delle domande all’Ufficio Protocollo è stata fissata per il prossimo 1 settembre. Per informazioni e modulistica ci si può rivolgere presso l’Ufficio Socio-Culturale e al piano terra del municipio o scaricare l’occorrente nel sito istituzionale dell’ente.

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