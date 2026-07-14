Scambi di doni e di culture questa mattina all'ex convento dei cappuccini a Quartu. Nella suggestiva cornice della sala dell'affresco l'assessora al Commercio Rossana Perra ha ricevuto le delegazioni internazionali dei gruppi presenti per Sciampitta, il festival internazionale del folklore organizzato dal gruppo Città di Quarto, sottolineando il valore dell’incontro fra culture: non solo conoscenza reciproca nella diversità, ma un percorso comune verso la tutela delle identità e delle lingue minoritarie. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti di Perù, Argentina, Portogallo e Friuli con il cantante Peppino Patteri del Città di Quarto. Con loro il patron di Sciampitta Gianni Orrù e lal direttrice artistica del festival Margherita Puddu. La rassegna ha vissuto così uno dei suo momenti più importanti, un intreccio di musiche, passi e storie che ha trovato la sua sintesi nella chiusura scelta: il brano “Nanneddu meu”, poesia che racconta la resistenza, la dignità e la forza delle radici. Un canto che diventa ponte: parla di un popolo che difende la propria lingua e la propria memoria, proprio come le delegazioni presenti hanno mostrato attraverso la loro arte. Il festival proseguirà ancora stasera, martedì, con la danza dei popoli alle 21,15 a Sa dom'e Farra: i gruppi incontreranno i cittadini per coinvolgerli nelle loro danze. Domani la chiusura sul palco di piazza mercato ripresa alle 21 in diretta dalle telecamere di Videolina: con i gruppi stranieri e il Friuli ci saranno il gruppo Auras, l'orchestra popolare sarda con Caterina Melis violino e Peppino Patteri voce e l'associazione organizzatrice Città di Quarto.

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