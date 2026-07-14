Nuovo titolo nella settima edizione de "Il Teatro dei Piccoli", la rassegna estiva dedicata all'infanzia e alle famiglie organizzata dalla compagnia La botte e il cilindro. Giovedì 16 luglio alle 20 il Teatro Astra di Sassari propone lo spettacolo “Racconti dall'oriente” (adatto per bambine e bambini dai 3 anni) della compagnia Origamundi di Cagliari. La vicenda presenta tre mercanti, Ping, Pong e Pang, che dopo aver viaggiato in lungo e in largo per il mondo, giungono a occidente con l’intento di vendere i loro tesori più preziosi. Ma il Re di Naba non cerca oro né ricchezze: desidera soltanto ascoltare la storia più straordinaria mai raccontata. Chi riuscirà a stupirlo sarà ricompensato generosamente. I tre accettano la sfida e danno vita a un intreccio di racconti avventurosi: terre lontane e misteriose, usanze bizzarre, creature fantastiche e incontri indimenticabili.

Uno spettacolo avvolto da un’aura di magia e avventura, tra leggende, fiabe e miti provenienti da ogni angolo della Terra. Gli spettatori saranno trasportati in un viaggio interculturale, alla scoperta di tradizioni lontane e valori universali. Una esperienza teatrale che celebra la forza delle storie e il loro potere di unire mondi distanti, trasformando la diversità in una ricchezza condivisa.

© Riproduzione riservata